10月25日、東京競馬場で行われた10R・河口湖ステークス（3歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1600m）は、武豊騎乗の4番人気、ロジアデレード（牡4・美浦・稲垣幸雄）が勝利した。クビ差の2着にヴァンドーム（牡4・栗東・安田翔伍）、3着に2番人気のルグランヴァン（牡3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは1:35.1（稍重）。1番人気で横山武史騎乗、ベンヌ（牡3・美浦・久保田貴士）は、4着敗退。【精進湖特別】武豊ウイントワイライ