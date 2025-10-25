10月25日、東京競馬場で行われた9R・精進湖特別（3歳上2勝クラス・芝1400m）は、武豊騎乗の3番人気、ウイントワイライト（牝3・栗東・西園翔太）が勝利した。アタマ差の2着にタイセイカレント（牡3・栗東・矢作芳人）、3着に1番人気のデンクマール（牡3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:21.4（稍重）。2番人気で横山典弘騎乗、マテンロウサン（牡3・栗東・昆貢）は、7着敗退。【新馬/東京6R】ホウオウルクソールが抜