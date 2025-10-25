10月25日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、横山和生騎乗の2番人気、ホウオウルクソール（牡2・美浦・栗田徹）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のマクリール（牡2・美浦・手塚貴久）、3着にマイネルトレマーズ（牡2・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:37.6（稍重）。【新馬/東京5R】ウップヘリーア混戦を制する…サンデーサラブレッドのワンツー4馬身差完勝横山和生騎乗の2番人気、ホウオウルクソ