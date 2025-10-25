10月25日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の3番人気、ウップヘリーア（牡2・美浦・黒岩陽一）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のブラックオリンピア（牡2・栗東・友道康夫）、3着に1番人気のオルフセン（牡2・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは2:03.1（良）。【新馬/東京4R】武豊ジャレッドが断然の支持に応えるエピファネイア産駒C.ルメール騎乗の3番人気、ウップヘリーアが逃げ切って