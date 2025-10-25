10·î25Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢ÉðË­µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦½©»³¿¿°ìÏº¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Þ¥«¥¤¥¾¥¦¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÃÝÆâÀµÍÎ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥é¥¤¥º¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:26.9¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£¡ÚÅìµþ2R¡Û¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬²÷¾¡¡ÄÃ±¾¡1.1ÇÜ¥µ¥ó¥»¥ê¥Æ¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ëÃ±¾¡1.6ÇÜ¤Î»Ù»ýÉðË­µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹