10月25日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（牝・芝1600m）は、菅原明良騎乗の2番人気、ヒズマスターピース（牝2・美浦・国枝栄）が勝利した。3/4馬身差の2着にダイユウヴェンティ（牝2・美浦・松永康利）、3着にジュラトリー（牝2・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:34.9（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、サンセリテ（牝2・美浦・鹿戸雄一）は、6着敗退。【アルテミスS】良血フィロステファニが重賞初制覇…白毛馬