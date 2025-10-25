山下貴司衆議院議員 衆議院は24日の本会議で新たな常任委員長らを選出しました。このうち、内閣常任委員長には衆議院岡山2区選出の山下貴司議員（60）が選ばれました。 山下議員は、2012年に初当選し現在5期目です。自民党に所属し、第４次安倍改造内閣では法務大臣を務めました。