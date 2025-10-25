MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)ドジャースのロバーツ監督がこの日ホームランを放った大谷翔平選手についてコメントしました。大谷選手は2-11と点差が開いた7回の第4打席、右腕のブレイドン・フィッシャー投手の低めの変化球をとらえ、ライトスタンドへワールドシリーズ初のホームランとなる2ランを放ちました。大谷選手はこれでポストシーズン6本目、敵地・トロント