記者会見する小泉防衛相＝25日午後、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地（代表撮影）小泉進次郎防衛相は25日、調整中のヘグセス米国防長官との会談に関し「個人的な信頼関係を構築し、日本が自前の防衛力を強化する意志を伝えることが重要だ」と意欲を示した。視察先の海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で記者団の取材に答えた。会談は東京都内で29日に実施する方向だ。基地では、最新鋭護衛艦「くまの」を視察。オースト