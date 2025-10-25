Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホに溜まった"撮ったきりの旅の写真”、せっかくならアートにしてみませんか？「トラベラーマップパズル Haika」は写真×地図×パズルを融合したユニークなインテリアアイテム。それぞれの土地での写真をピースに変えて埋めていくことで、みなさんの旅の軌跡が可視化されていくのがおもしろい