ÀÄ¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¡¹¤È¼ê¤ò¾å¤²¡Ö2Ç¯ÌÜ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×°Û¿§·ÐÎò¤ò»ý¤Ä½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Å¾¿¦¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á?¥¬¥Ã¥Ä·òºß?¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¡ÖÁ°¿¦¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤â¡¢¸¶¹Æ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¡¢¤ï¤«¤é¤ºÆþ¼Ò¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦