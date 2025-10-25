福岡市博多区の櫛田神社で25年に1度行われる式年遷宮は25日、秋季大祭「博多おくんち」の御神幸を兼ねた「渡と御ぎょ・還かん御ぎょ祭」が催された。牛車に引かれた神み輿こし3基が旧市街を約10キロにわたり練り歩き、式年遷宮の一連の祭事を終えた。博多おくんちは秋の実りへの感謝祭で、唐津、長崎と並ぶ「三大くんち」に数えられる。通常は「櫛田宮」「大神宮」「祇園宮」の神輿3基が毎年交代で1基ずつ巡行するが、式年遷宮