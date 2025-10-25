明治安田J2リーグ第34節は10月25日、全国各地で計2試合が行われ、15位の藤枝MYFCは、ホームで13位ヴァンフォーレ甲府と対戦、1-1で引き分けました。藤枝は4試合ぶりの得点でリーグ戦の連敗を3で止めました。 【明治安田J2リーグ第34節＝藤枝総合運動公園サッカー場:4,733人】 藤枝MYFC1(0-1，1-0)1ヴァンフォーレ甲府 ＜得点者＞ 【藤】オウンゴール 【甲】荒木翔