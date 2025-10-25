明治安田J1リーグ第35節は10月25日、全国各地で計8試合行われ、14位清水エスパルスはホームで12位の東京ヴェルディと対戦し、1-0で勝ちました。清水は前半挙げたオウンゴールの1点を、GK梅田透吾が好セーブを連発するなどして守り抜き、開幕戦で勝利した東京V相手に“シーズンダブル”を達成。リーグ戦は5試合ぶりの勝利です。 【明治安田J1リーグ第35節＝:IAIスタジアム日本平:16,814