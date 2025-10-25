「ジャパンエキスポ」で来場者に天むすを配る名古屋市の広沢一郎市長（右端）＝25日、オーストラリア・シドニー（共同）【シドニー共同】オーストラリア・シドニー中心部で25日、日本の食や文化を紹介する展示販売会が開かれた。名古屋市とシドニー市の姉妹都市提携45周年を記念し、広沢一郎市長らが来場者に天むすやみそカツなどの名古屋名物を配り魅力をPRした。開会式で広沢氏は、独特の食文化があるだけでなく、戦国武将も