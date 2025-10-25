サッカー男子元日本代表ＤＦ内田篤人氏は、復興支援活動にも尽力している。衣料品大手のユニクロは、６歳以下の未就学児を対象としたミニサッカーフェスティバル「ＪＦＡユニクロサッカーキッズ」を、昨年１月の能登半島地震で被災した石川・輪島市内で開催。２度目の訪問となった内田氏は「１年前に訪問した際は、地震の影響がまだ残っており、校舎のコンクリートが崩れたりしていたのが印象的だった。そこから１年経つが、