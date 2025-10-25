巨人の丸佳浩外野手、大城卓三捕手、岸田行倫捕手が２５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。通算２０００安打まで残り７１本に迫る丸、選手会長の大城は室内でマシン打撃を行った。調整は一任されている実績組が黙々とバットを振った。１１月６日から宮崎で侍ジャパンの強化合宿に参加する岸田もキャッチボールなどで汗を流した。巨人の秋季練習は１０月２９日から始まる。