2歳牝馬G3の25日東京11RアルテミスSで1番人気に支持された白毛馬マルガ（須貝、父モーリス）だったが、好スタートからハナを切ったものの、直線で伸びを欠いて5着に終わった。武豊は「いい感じだったけど、最後は伸びきれなかったですね。テンションは高かったけど、新馬の時からそうだった。競馬場に来るとそうなる血統だし、許容範囲だったけど…。残念です」と無念の表情でレースを振り返った。