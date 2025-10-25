【ロンドン共同】英国やフランス、ドイツなどほとんどの欧州諸国で26日未明に夏時間が終わり、標準時間（冬時間）に移行する。日本との時差は1時間広がり、英国がマイナス9時間、フランスやドイツは同8時間となる。来年3月29日未明まで適用される。北米は今年11月2日に冬時間に移る。