韓国・ソウルの梨泰院で159人が死亡した雑踏事故からまもなく3年となります。外国人犠牲者の遺族が25日、事故現場を訪れました。2022年10月、ソウル市内の梨泰院で発生した雑踏事故ではハロウィーンに集まっていた若者ら159人が犠牲になりました。このうち、日本人留学生2人を含む26人の外国人も命を落としていて、一部の遺族が25日、現場を訪れ献花しました。事故原因をめぐっては、韓国政府は今年7月から再調査を行い、事故現場