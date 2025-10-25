豊島区長の高際みゆき氏（60）が25日、日本最大級のハロウィーンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」に登壇。名作アニメ「風の谷のナウシカ」の主人公、ナウシカのコスプレを披露した。高際氏は髪をピンク色に、水色のミニスカート、青色のブーツ姿でステージに登場。「風の谷から参りました。16歳ですけど大丈夫でしょうか？」とあいさつした。ナウシカを強くリスペクトしており「人も自然も生き物も愛している。心が広