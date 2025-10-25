あやしい「動き」を見ることが大事人前で見るのも触るのもダメ！まず、伝えておきたいプライベートゾーンのこと【子ども防犯性教育】後を絶たない子どもをターゲットにした性犯罪。子どもが成長するにつれ、親の目が届かない時間が増えるため、子ども自身が危険を察知できる知識や練習が必要になってきています。でも、何にどう気をつけさせればいいの？「危ない場所」や「怪しい人」って、子どもにどう伝える？子どもにも理解で