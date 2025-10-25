「重ね着＝太って見える」と思っていませんか？実は、ポイントさえ押さえれば“ぽっちゃり体型”でも驚くほどスッキリ見せることができるんです。秋冬は服の厚みが増える季節。だからこそ、重ね方ひとつで印象に大きな差が出ます。そこで今回は、体型カバーだけでなく“若見え”まで叶える大人の「重ね着コーデテク」を紹介します。“細見え”の第一歩！丈バランスで“縦ライン”をつくる重ね着の基本は、長さに“差”をつけること