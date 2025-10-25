巨人の丸佳浩外野手（36）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。2008年から2018年まで11年間在籍した古巣・広島時代について「本当に後悔してる」ことを明かした。この日のテーマは「温泉」。これに丸は「カープの伝統というか…」と話し出す。そして、「秋のキャンプの第4（最終）クールの時に、その年に1軍でやったメンバーは大分