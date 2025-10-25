異なる宗派の僧侶８人が仏教の教えに基づく「法話」を披露し、「もう一度会いたい」僧侶を決める「Ｈ１法話グランプリ２０２５」が１２月６日午後１時から、奈良市の「なら１００年会館」で開かれる。会場と同時上映される各地のイオンシネマ１５劇場の来場者の投票でグランプリを決める。公募する現在の形式では３回目。４５歳以下を条件に、過去最多の８０人から応募があり、思想家の内田樹さんや各宗派のベテラン布教師らに