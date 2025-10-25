コースを走るトヨタ自動車が開発中の新型スポーツカー「GRヤリスMコンセプト」＝25日午前、岡山県美作市の岡山国際サーキットトヨタ自動車が開発中の新型スポーツカー「GRヤリスMコンセプト」が25日、岡山国際サーキット（岡山県美作市）で開催中のレース「スーパー耐久シリーズ」で初出走した。エンジンを車両中央に置き、走行性能が高いとされる「ミッドシップ」型で、将来的に市販を目指している。トヨタの豊田章男会長も「モ