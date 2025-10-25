山梨県甲府市の西側に人口約２万人の昭和町があります。人口減少の日本で毎年、人口が増え続ける自治体。特に観光地があるわけでもありませんが、２つの大きな工業団地ができ、大型ショッピングセンターが出店するなど様々な要因が絡み合って人口は増え続けています。ちなみに不交付団体（地方交付税が交付されず、独自の税収だけで行政を運営している自治体）の自治体。現在、私の住む安八町の将来予測の可能性の一つに類似した町