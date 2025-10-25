お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムを更新。お家ごはんの画像を投稿しました。【写真を見る】【ヒロシ】ワイルドなお家ごはんを公開「本日は、、すき焼き定食」続けて「残り汁でうどん」ヒロシさんは、「本日は、、すき焼き定食ハスクバーナ添え」と、綴り料理の画像を投稿。牛肉に白菜、もやしやしめじを煮込んだすき焼きが、鍋のままテーブルに置かれ、生卵に白米。そしてなぜか、スウェーデン発祥の機器メーカー