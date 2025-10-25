6月に樹森監督解任も、入江監督は14試合で3分11敗と初勝利を掴めていなかったアルビレックス新潟は10月25日、J2降格が正式に決まった。ホームで行われるヴィッセル神戸戦を前日に控えたこの日、17位の横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利したため、新潟のJ1残留の可能性が消滅。4試合を残して無念の決定となった。新潟は前節、アウェーで東京ヴェルディに0-1の敗戦。残り4試合を全勝したとしても、得失点差で残留は厳し