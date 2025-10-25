実業家のひろゆき氏（４８）が２４日に自身の「Ｘ」を更新。事前登録が始まった有料配信サービス「ダウンタウン＋」に言及した。同サービスでは２４日、事前登録が開始。公式ユーチューブチャンネルも更新され、複数コンテンツの予告編が公開された。ひろゆき氏は同サービスについて「ダウンタウン＋のＹｏｕｔｕｂｅがはじまったのに、公式Ｘでは、Ｙｏｕｔｕｂｅの動画埋め込みが無い。。しかも、４つ同時に上げちゃってる