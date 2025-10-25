◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ）首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。＊＊＊鬼木達監督は「試合の入りからもっとアグレッシブに、冷静に戦えれば後半のような形に持っていけたと思う」と前置きした上で「最後の最後まで諦めず、勝ち点を目指して戦ってくれた」と選手たちの姿勢を誇った