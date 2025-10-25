◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節浦和０―０町田（２５日・埼スタ）町田はアウェーで浦和と０―０の引き分けに終わり、優勝の可能性が消滅した。勝ち点１を積み上げて５７としたが、首位鹿島が京都と引き分けて６７とし、残り３試合で勝ち点差１０に開いた。町田の黒田剛監督は「現実的には優勝はかなり難しいのはわかっていました。シーズンが始まる前に、５位以内を目指すと始めた１年。Ｊ１での２年目、まだまだ向上するポイ