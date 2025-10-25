◆秋季中国地区大会▽１回戦高川学園８―２広陵（２５日・ユーピーアールスタジアム）広陵（広島１位）が高川学園（山口４位）に大敗し、来年３月１９日開幕のセンバツ出場が厳しくなった。エースの柴田翔大（２年）が５回８失点（自責５）でチームは４失策を喫した。広陵は、１月に起きた部内の暴力事案により、夏の甲子園は１回戦に勝利した後に出場を辞退。中井哲之監督と中井惇一部長が退任した。ＯＢでコーチの松本健吾