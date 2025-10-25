交流イベントで、大阪・関西万博のヨルダン館で展示された砂に触れる人たち＝25日午前、大阪府吹田市の万博記念公園大阪・関西万博に参加したヨルダンが、パビリオンに展示していた砂と鉱石を大阪府に寄贈することになり、万博記念公園（同府吹田市）で25日、展示物だったことを示す証明書の授与式が開かれた。府は本年度中に公園内で展示する予定で、モニュメントに加工して披露する方針。寄贈されるのは、同国の砂漠地帯「ワ