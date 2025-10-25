環状運転100周年記念のヘッドマークを付け走行するJR山手線のラッピング列車＝25日午後、東京都渋谷区東京のJR山手線が大正時代に都心を一周する環状運転になってから、11月1日で100年を迎える。東京、上野、新宿といったターミナル駅をつなぎ、私鉄やバス路線とも接続して首都の発展を支えてきた。34.5キロの区間を周回する列車が最短2〜3分ほどの間隔で走り、1日に100万人近くが利用。労働人口が減少する将来も便利で安全な運