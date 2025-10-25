人間関係を良好に保つにはどうしたらいいか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「現代はLINEのレスが早いか遅いかだけで人間関係がギスギスしてしまう。片時も休まず監視する・される社会は、人間関係の距離を縮めるようでいて、逆に、人間関係を壊しかねない」という――。※本稿は、大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／primeimages※写真はイメージです - 写真