ライアンエアーは、冬スケジュールのドイツ路線24路線を削減する。ベルリンやハンブルク、メミンゲンを含む、ドイツ国内の9空港を発着する24路線が対象となる。ドルトムント、ドレスデン、ライプツィヒの乗り入れ停止を継続する。2024年5月に引き上げられた航空税や、乗り入れにかかる高額な費用を理由としており、削減座席数は80万席に及ぶ。2024年冬スケジュールの供給座席数を下回ることになる。ライアンエアーでは、ドイツ政府