大谷のワールドシリーズ初アーチがポジティブな要素だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場し、2−11で迎えた7回一死一塁の第4打席でワールドシリーズ初本塁打となるポストシーズン6号2ランを放った。【動画】このままでは終われない！大谷がWSでキャリア初のホームランを放ったシーン日本選手では松井秀喜以来2人目の快挙となり、