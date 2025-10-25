アルビレックス新潟のJ2リーグ降格が決まった。残留圏の17位横浜F・マリノスが25日の第35節でサンフレッチェ広島に勝利し、横浜FMは勝ち点を「37」に伸ばした。同「22」の新潟が残り4試合で逆転することは不可能となり、新潟は26日のヴィッセル神戸戦を前に自動降格が決まった。2024JリーグYBCルヴァンカップで準優勝を果たし、今季は「新潟史上最高」を目標に上位進出を目指した。松橋力蔵元監督（現FC東京）の後任に水戸ホ