2025明治安田J1リーグ第35節が25日に行われ、横浜F・マリノスとサンフレッチェ広島が対戦した。17位横浜FMは降格圏との勝ち点差を「2」に広げて、難敵との連戦が続くラスト4節に突入。逆転優勝こそ厳しいが一つでも上の順位でシーズンを終えたい広島を『日産スタジアム』に迎え撃った。試合の均衡が破れたのは12分、横浜FMが相手のミスを活かして先制に成功する。相手GK大迫敬介のパスを引っ掛けて、素早く前線にパスを供給