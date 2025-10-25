マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、スペイン代表MFロドリとウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの2名がアストン・ヴィラ戦を欠場すると明言した。24日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。ロドリは、5日に行われたプレミアリーグ第7節のブレントフォード戦で負傷交代し、18日の同第8節のエヴァートン戦と、21日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節のビジャレ