2025年10月25日、サンフレッチェ広島が敵地の日産スタジアムで横浜F・マリノスと対戦。広島のスタメンは以下の通りだった。システムは３−４−２−１で、GKが大迫敬介、３バックは佐々木翔、山粼大地、キム・ジュソン、中盤は越道草太、塩谷司、川辺駿、菅大輝。前の３枚がヴァレール・ジェルマン、加藤陸次樹、ジャーメイン良だった。立ち上がりからペースを握った広島は、８分にジャーメインがエリア内からシュート