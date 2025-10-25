元NHKでフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が25日、BS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）に出演。亡き父がストレスで脱毛症になっていたことを明かした。住吉は6歳の時、商社マンだった父の転勤でアメリカへ。以降、国内外の往来を繰り返した。「父も初めてシアトルに海外赴任した時、父も英語が得意じゃなかったので、仕事のたびに勉強していた」。それから数カ月後、父と再会すると「母から聞いた