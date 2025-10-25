明治安田J1リーグ第35節が25日、各地で行われ、この日に試合のなかったJ1新潟は2022年以来のJ2降格が決まった。クラブは公式サイトを更新。中野幸夫社長名義の文書を掲載し、ファン、サポーター、スポンサーに対して謝罪した。新潟は34試合で4勝10分け20敗、勝ち点22の20位。今節はあす26日にホームで神戸戦が行われるが、この日に残留ラインとなる17位の横浜Mが広島に勝利。勝ち点を37に伸ばしたことで、新潟が残り4試合全勝