あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ガチンコ」の略語は？「ガチンコ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「真剣勝負」を意味する言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ガチ」でした！ガチとは、「ガチンコ」を略した言葉です。もともとは「真剣勝負」を意味する言葉でしたが