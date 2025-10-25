サッカーＪ１・アルビレックス新潟のＪ２降格が確定しました。 アルビレックスは25日時点で４勝１０分２０敗のリーグ最下位。残留ライン・ギリギリの横浜Ｆマリノスが広島に勝って勝ち点を積み上げ、その差が15点に広がりました。 このためアルビレックス新潟は残り４試合を全勝しても勝ち点を12点までしか上積みできないため、“４年ぶりのＪ２”に降格することが確定しました。