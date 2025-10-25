ボルダーで優勝し、喜ぶ安楽宙斗（右端）ら＝福岡県飯塚市スポーツクライミングで新設の国別対抗戦グランドファイナルズは25日、福岡県飯塚市でボルダー決勝が行われ、日本（安楽、天笠、野中、中村）は219.6点で初代王者に輝いた。2位は韓国で164.7点。決勝には予選と敗者復活戦を勝ち上がった4チームが参加し、3位はイスラエル、4位は米国だった。ボルダーは男女2人ずつの各チーム4人編成。計5課題に2人ずつが登り、合計点で