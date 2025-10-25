１０月２５日の京都１１Ｒ・カシオペアＳ（芝１８００メートル＝１０頭立て）はオーロラエックス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父サトノダイヤモンド）がゴール前で差し切り、昇級初戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分４５秒０（良）。序盤から隊列が入り乱れるレースとなったが、道中は後方でじっくりと追走。直線は早めに抜け出した３着馬を後続が追いかける形となったが、ためた脚を解放した。内から馬群を割って一気に進出