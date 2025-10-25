◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ）首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。＊＊＊鹿島は序盤から劣勢の展開となった。アグレッシブさに欠け、ミスも目立ち、流れをつかめなかった。３６分には京都ＦＷマルコトゥーリオに決められ、先制を許した。レオセアラ、鈴木優磨の２トップにうまくボ