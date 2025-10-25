今回レポートするのは、無印良品の「さっと開いて一覧できるカードファイル」。パラパラとページをめくる一般的なファイルとは違い、1アクションで全ページをバサーッと広げて、まるで1枚のシートのように中に入れたお気に入りのカード類を一覧できちゃうんです！推し活アイテムとして人気なだけでなく、何やらカード“じゃないほう”の使い方も便利だとSNSで話題になっているので、詳しく見ていきましょう。◆中身が一瞬でわ